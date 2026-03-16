Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 45 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: polvo disperso con viento y luego soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 16 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: polvo disperso con viento y luego soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 16 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: polvo disperso con viento y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: polvo disperso con viento y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: polvo disperso con viento. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 21 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 22 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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