Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 57 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Oestenoroeste

: 8 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 17 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.