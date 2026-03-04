Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 54 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: sunny
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: areas of blowing dust. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 18 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly sunny then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: sunny then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 30%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 25%.
