Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 54 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de polvo en suspensión.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 24 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de polvo en suspensión.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 24 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: áreas de polvo en suspensión
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 24 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: áreas de polvo en suspensión. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 24 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 18 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 45%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El Pentágono afirma que EE.UU. e Israel están a punto de controlar el espacio aéreo de Irán y lanza una advertencia
- 2
Quién ganó las elecciones primarias en Texas en marzo 2026: los candidatos oficiales y una inesperada segunda vuelta
- 3
Noticias de California: el conflicto demócrata por las elecciones 2026 sin Newsom y redada del ICE en vivo
- 4
Niña prodigio en California: tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad