Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 54 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de polvo en suspensión.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 24 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de polvo en suspensión.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 5 a 24 mph, Oestesuroeste

: 5 a 24 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: áreas de polvo en suspensión

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 24 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: áreas de polvo en suspensión. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 24 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 18 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.