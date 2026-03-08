Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 52 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
La encuesta que no le gusta a Gavin Newsom: qué piensan los californianos sobre un nuevo requisito para las elecciones
- 2
¿Llega el calor a Nueva York? El día exacto en el que subirá la temperatura en la ciudad
- 3
El último horario de verano de Ron DeSantis en Florida como gobernador: cuándo se vuelve al DST
- 4
Cómo quedó Nicaragua vs. Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol: remontada y final épico en Miami