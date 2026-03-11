Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 36%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 36%
- Pronóstico: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 50%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia débil, luego posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 22%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 83%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia débil, luego posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Resultado de Venezuela vs. Nicaragua en Miami: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026
- 2
Resultado de Cuba vs. Puerto Rico: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026
- 3
¿Adiós bastión republicano en Florida? Esto dicen las últimas encuestas para las elecciones de 2026
- 4
La suba de la nafta por la guerra con Irán inquieta a republicanos y abre un riesgo electoral para Trump