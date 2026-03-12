LA NACION

Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 32 y 56 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 17 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 12 a 17 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 70%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 88%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 71%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
