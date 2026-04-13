Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 60 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 14 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 7 a 14 mph, Suroeste

: 7 a 14 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.