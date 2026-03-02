LA NACION

Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 25 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego escasa probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: escasa probabilidad de nieve ligera y luego lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 91%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 91%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 73%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 49%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.
