Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 32 y 34 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ventisca dispersa luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ventisca dispersa luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ventisca dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera luego lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 66%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.