Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then partly sunny.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then partly sunny.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Norte

: 2 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 17%

: 17% Pronóstico: patchy fog then partly sunny

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: patchy fog then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chance light rain. Probabilidad de precipitación: 39%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 87%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación : 87%.

: 87%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación: 63%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.