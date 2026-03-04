LA NACION

Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then partly sunny.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then partly sunny.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 17%
  • Pronóstico: patchy fog then partly sunny

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: patchy fog then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chance light rain. Probabilidad de precipitación: 39%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 87%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 87%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación: 63%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
