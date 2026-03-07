Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de llovizna y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de llovizna y luego nublado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sur

: 2 a 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: probabilidad de llovizna y luego nublado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna y luego nublado. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 59%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 24%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.