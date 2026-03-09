Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Suroeste

: 2 a 8 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 63%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego leve probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia y nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.