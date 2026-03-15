Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 33 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 98%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 23 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 13 a 23 mph, Sureste

: 13 a 23 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 98%

: 98% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 23 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 98%.

: 98%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 96%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 27%.