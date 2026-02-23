Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 35 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heavy snow and areas of blowing snow.
La probabilidad de precipitación de 90%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 20 a 29 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: heavy snow and areas of blowing snow.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 20 a 29 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 90%
- Pronóstico: heavy snow and areas of blowing snow
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 29 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: heavy snow and areas of blowing snow. Probabilidad de precipitación: 90%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 22%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light snow. Probabilidad de precipitación: 44%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chance rain and snow. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: rain and snow likely. Probabilidad de precipitación: 67%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 18%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 17%.
