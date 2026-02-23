Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 35 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heavy snow and areas of blowing snow.

La probabilidad de precipitación de 90%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 a 29 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: heavy snow and areas of blowing snow.

El tiempo en la noche en Elizabeth



El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 29 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: heavy snow and areas of blowing snow. Probabilidad de precipitación : 90%.

: 90%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 22%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light snow. Probabilidad de precipitación: 44%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chance rain and snow. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: rain and snow likely. Probabilidad de precipitación: 67%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 17%.