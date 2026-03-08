LA NACION

Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo
Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo WikiMedia Commons / Kidfly182

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 30%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Qué piensan los californianos sobre pedir prueba de ciudadanía para votar
    1

    La encuesta que no le gusta a Gavin Newsom: qué piensan los californianos sobre un nuevo requisito para las elecciones

  2. ¿Llega el calor a Nueva York? El día exacto en el que subirá la temperatura en la ciudad
    2

    ¿Llega el calor a Nueva York? El día exacto en el que subirá la temperatura en la ciudad

  3. El último horario de verano de Ron DeSantis en Florida como gobernador
    3

    El último horario de verano de Ron DeSantis en Florida como gobernador: cuándo se vuelve al DST

  4. Cómo quedó Nicaragua vs. Países Bajos en Miami: remontada y final épico en el Clásico Mundial de Béisbol
    4

    Cómo quedó Nicaragua vs. Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol: remontada y final épico en Miami