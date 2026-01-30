Clima en {estado}, {lugar} hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el {fecha}

El pronóstico del tiempo para New York, New York City, indica que, durante la semana del 1 de febrero al 2 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 18 y 32 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Posibilidad de nevadas ligeras luego mayormente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Chances de nevada ligera luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en New York

Temperatura: 18 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 18 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 28.

Pronóstico: Chances de nevada ligera luego mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en New York, New York City

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chances de nevada ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 28.

: 28. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 3.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 1.