Clima en Florida, Jacksonville hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para Florida, Jacksonville, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 53 y 23 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Parcialmente soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Parcialmente Soleado.

El tiempo en la noche en Florida

Temperatura: 53 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 8 a 20 mph, Oeste.

La probabilidad de precipitación es de 13.

Pronóstico: Parcialmente Soleado

El pronóstico para el fin de semana en Florida, Jacksonville

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 to 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 13.

: 13. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 22 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 12 to 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 3.

: 3. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.