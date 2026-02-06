LA NACION

Clima en Florida, Jacksonville hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 8 de febrero al 9 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 41 y 70 grados Fahrenheit este 8 de febrero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días

Marta Lavandier - AP

El pronóstico del tiempo para Florida, Jacksonville, indica que, durante la semana del 8 de febrero al 9 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 41 y 70 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

El cielo estará mayormente despejado para esta jornada, sin probabilidad de precipitaciones , según el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente despejado.

Temperatura: 70 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Pronóstico: mayormente despejado

El domingo 8 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
