Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos ocasionales luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 8.

A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 31.

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación : 31.

A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 38.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad de Lluvias Leves luego Parcialmente Nublado. Probabilidad de precipitación : 21.

A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 13 to 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 2.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación : 0.

A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación : 1.

A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 1.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 2.

: 2. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 3.