Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 71 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 8 a 13 mph, Este

: 8 a 13 mph, Este Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.