Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 72 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Este

: 2 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 68%

: 68% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.