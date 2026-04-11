LA NACION

Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril Freepik

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 69 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Qué piensa sobre la inmigración Steve Hilton, el elegido de Trump en las elecciones 2026
    1

    Adiós, California santuario: qué piensa sobre la inmigración Steve Hilton, el elegido de Trump en las elecciones 2026

  2. Cuáles pueden quedar retenidos por los nuevos controles del Uscis en EE.UU.
    2

    Trámites migratorios en pausa en EE.UU.: cuáles pueden quedar retenidos por los nuevos controles del Uscis

  3. La Justicia ordenó al Pentágono el libre acceso de los periodistas a la oficina de prensa
    3

    La Justicia ordenó al Pentágono el libre acceso de los periodistas acreditados a la oficina de prensa

  4. California protege a los compradores de autos desde el 1° de octubre: qué prohíbe la nueva ley CARS Act
    4

    California protege a los compradores de carros desde el 1° de octubre: qué prohíbe la nueva ley CARS Act