Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 70 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 12 a 15 mph, Este

: 12 a 15 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.