Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 72 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 22%.
LA NACION
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