Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 72 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Este

: 2 a 9 mph, Este Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 22%.