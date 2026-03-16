Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 62 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 62%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 9 a 15 mph, Sur

: 9 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 62%

: 62% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.