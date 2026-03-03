Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que hoy 3 de marzo la temperatura rondará entre 70 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia luego parcialmente nublado.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia luego parcialmente nublado.

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

Hoy 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.

A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.

A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.

A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.

A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.

A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas luego ligera probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.

A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.