Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que hoy 3 de marzo la temperatura rondará entre 70 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia luego parcialmente nublado.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia luego parcialmente nublado.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: ligera probabilidad chubascos de lluvia luego parcialmente nublado
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
Hoy 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos y tormentas luego ligera probabilidad chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
