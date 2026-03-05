Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que hoy 5 de marzo la temperatura rondará entre 72 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 10 a 14 mph, Este

: 10 a 14 mph, Este Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

Hoy 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.