Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 71 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 22%
  • Pronóstico: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 40%.
