Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 63 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 56%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 9 a 15 mph, Sur

: 9 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 56%

: 56% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.