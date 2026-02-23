Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 41 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.

La probabilidad de precipitación de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 13 a 16 mph, Noroeste

: 13 a 16 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: sunny

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 41%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms then slight chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 26%.