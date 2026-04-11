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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril Twitter/HillsboroWx

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 29%
  • Pronóstico: parcialmente soleado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado seguido de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado seguido de ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
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