Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 64 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chuzos y tormentas luego probables chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos y tormentas luego probables chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.
