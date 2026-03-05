LA NACION

Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 64 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 43%
  • Pronóstico: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
