Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 33 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.
La probabilidad de precipitación de 0%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: sunny
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 8%.
