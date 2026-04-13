Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 70 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 12 a 15 mph, Este

: 12 a 15 mph, Este Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.