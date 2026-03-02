LA NACION

Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 69 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos de lluvia.

El tiempo en la noche en Hialeah

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 33%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 43%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
