Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 55 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 86%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston



El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas, luego posibilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.