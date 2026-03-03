Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 66 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla parcheada luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla parcheada luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: niebla parcheada luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla parcheada luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla parcheada. Probabilidad de precipitación: 6%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla parcheada luego probables chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos y tormentas luego probables chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chuzos y tormentas luego probables chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos y tormentas luego probabilidad de chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos y tormentas luego probabilidad de chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El sospechoso del ataque de Austin llevaba un buzo con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con la bandera iraní
- 2
Es oficial: qué cambia para migrantes en el DMV de Texas a partir del 5 de marzo
- 3
¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
- 4
Atención conductores en Texas: el DMV confirmó nuevos requisitos de identificación obligatorios para registrar un auto