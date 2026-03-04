Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 68 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly cloudy.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mostly cloudy.

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 14%.

A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: cloudy then patchy fog. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 6%.

A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy then patchy fog. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: partly sunny then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 30%.

A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 69%.

A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 61%.

A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 61%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 30%.

A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 30%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 25%.

A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 25%.