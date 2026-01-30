LA NACION

Clima en Illinois, Aurora hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 24 y 6 grados Fahrenheit este 31 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días

Clima en Illinois, Aurora hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para Illinois, Aurora, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 24 y 6 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Mayormente soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente Soleado.

El tiempo en la noche en Illinois

Temperatura: 24 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Nornoroeste.

La probabilidad de precipitación es de 9.

Pronóstico: Mayormente Soleado

El pronóstico para el fin de semana en Illinois, Aurora

El sábado 31 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 9.
  • A la noche, se espera una temperatura de 6 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4.

El domingo 1 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 10.
  • A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación: 47.
