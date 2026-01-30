Clima en Illinois, Chicago hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 1 de febrero al 2 de febrero

El pronóstico del tiempo para Illinois, Chicago, indica que, durante la semana del 1 de febrero al 2 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 11 y 26 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Parcialmente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Parcialmente nublado.

El tiempo en la noche en Illinois

Temperatura: 11 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 6.

Pronóstico: Parcialmente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Illinois, Chicago

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 11 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 6.

: 6. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 7.

El domingo 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación : 46.

: 46. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 9.