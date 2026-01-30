Clima en Illinois, Chicago hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para Illinois, Chicago, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 24 y 11 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Chubascos de nieve dispersos, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Chubascos de nieve dispersos.

El tiempo en la noche en Illinois

Temperatura: 24 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Nornoroeste.

La probabilidad de precipitación es de 53.

Pronóstico: Chubascos de nieve dispersos

El pronóstico para el fin de semana en Illinois, Chicago

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve dispersos. Probabilidad de precipitación : 53.

: 53. A la noche, se espera una temperatura de 11 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 7.

: 7. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación: 46.