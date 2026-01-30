Clima en Illinois, Rockford hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 1 de febrero al 2 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 3 y 26 grados Fahrenheit este 1 de febrero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para Illinois, Rockford, indica que, durante la semana del 1 de febrero al 2 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 3 y 26 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Mayormente despejado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 0%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente despejado.
El tiempo en la noche en Illinois
Temperatura: 3 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Oeste.
La probabilidad de precipitación es de 0.
Pronóstico: Mayormente despejado
El pronóstico para el fin de semana en Illinois, Rockford
El sábado 1 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 3 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 13.
El domingo 2 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación: 32.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 2.
