Clima en Illinois, Rockford hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para Illinois, Rockford, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 21 y 3 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Soleado.

El tiempo en la noche en Illinois

Temperatura: 21 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Nornoroeste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Soleado

El pronóstico para el fin de semana en Illinois, Rockford

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 3 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 13.

: 13. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación: 32.