Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que la temperatura rondará entre 58 y 34 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Mayormente despejado luego áreas de heladas, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente despejado luego áreas de heladas.

El tiempo en la noche en Florida

Temperatura: 34 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en Florida, Jacksonville

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado luego áreas de heladas. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Helada generalizada luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 3.

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación : 31.

: 31. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 24 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos ocasionales luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 29.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 23 to 26 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 5.

: 5. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 13 to 23 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 3.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 to 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 1.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 1.

: 1. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 to 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 to 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 3.