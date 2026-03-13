LA NACION

Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaJOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 63 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 13 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: niebla dispersa y luego soleado

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston
    1

    Resultado de México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston

  2. El FBI revela el plan de Irán para atacar California con drones desde buques secretos
    2

    Alerta máxima: el FBI revela el plan de Irán para atacar California con drones desde buques secretos

  3. Cuánto costó la primera semana de guerra a EE.UU.
    3

    El Pentágono reveló que la primera semana de guerra costó más de 11.300 millones de dólares

  4. "Empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas
    4

    Noticias de California: “empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas