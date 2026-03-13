Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 63 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 13 mph, Noreste

: 2 a 13 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: niebla dispersa y luego soleado

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.