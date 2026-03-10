Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 65 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.
