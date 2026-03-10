Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 65 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Suroeste

: 2 a 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.