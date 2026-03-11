LA NACION

Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo Stephen M. Dowell - Orlando Sentinel

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 66 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 84%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Dejar un vaso con granos de café en el posavasos del auto: por qué los tapiceros lo recomiendan
    1

    Adiós malos olores: por qué los tapiceros recomiendan dejar un vaso con granos de café en el posavasos del auto

  2. Resultado de Venezuela vs. Nicaragua en Miami: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026
    2

    Resultado de Venezuela vs. Nicaragua en Miami: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026

  3. Qué dicen las últimas encuestas para las elecciones de 2026 en Florida
    3

    ¿Adiós bastión republicano en Florida? Esto dicen las últimas encuestas para las elecciones de 2026

  4. pronostican una ola de calor histórica y Chevron lanza una advertencia a Newsom
    4

    Noticias de California: pronostican una ola de calor histórica y Chevron lanza una advertencia a Newsom