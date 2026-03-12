Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 80%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 17 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 17 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 80%
- Pronóstico: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvias, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El mapa de los tornados en Estados Unidos y la tormenta que se extiende de Chicago a Dallas durante las próximas horas
- 2
Noticias de California: “empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas
- 3
Resultado de Cuba vs. Canadá: cómo quedó y quién ganó un lugar en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol
- 4
Alerta máxima: el FBI revela el plan de Irán para atacar California con drones desde buques secretos