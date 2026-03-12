LA NACION

Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 80%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 17 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 17 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 80%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvias, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
